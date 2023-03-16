Гібридна війна продовжується: росія може готувати чергову атаку на Україну

Особливу активність в останні місяці виявляє російська хакерська група Sandworm

На фоні збільшення кількості розмов про ймовірний контрнаступ ЗСУ росія почала активніше діяти в інформаційному просторі. Збільшується кількість нелогічних фейків, а також спостерігається підвищена активність російських хакерів. Про останніх Україну попереджають навіть у корпорації Microsoft, котра досліджує вплив інформаційних технологій на російсько-українську війну.

Як пише Reuters із посиланням на компанію, проти нашої держави вже готується низка кібератак, котрі можуть загрожувати не лише українцям, а й західним партнерам. Зокрема йдеться про запуск програм-"вимагачів", які можуть обманом запустити у систему підприємств, котрі співпрацюють із Україною.

У звіті Microsoft йдеться про те, що росія активізувала кіберзагрози із січня 2023 року. Ведеться посилена розвідка для збору інформації про українські можливості, а також співпрацю із військовими партнерами. Це не є новим підходом і діях росії, але менш небезпечним від того він не стає.

Так, особливої уваги зараз потребує хакерська група Sandworm, яка родом із росії. Вона відома створенням шкідливих програм для комп'ютерної техніки, котрі здійснюють деструктивні атаки на великі компанії, знищуючи дані. Відбувається це так — хакери проникають в організацію, збирають і шифрують наявні дані, а потім вимагають за відновлення доступу значні кошти.

За минулий рік у Microsoft знайшли серед програм щонайменше дев'ять "чистильників" та два "вимагачі", які були запущені проти понад сотні українських організацій. Нині є зростає ризик й проведення інших кібероперацій, котрі спрямовані на компрометацію підприємств в очах країн-союзників.

"По всій Америці та країнах Європи, особливо в сусідах України, російські суб’єкти загроз шукали доступу до урядових і комерційних організацій, які беруть участь у зусиллях, спрямованих на підтримку України", — підкреслив генеральний менеджер Центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс.

Зазначимо, що від кібератак російських хакерів уже свого часу постраждав Ізраїль. Це відбулося після того, як місцевий уряд заявив, що має докази використання іранських дронів в Україні.

Однак українці не лишають ворога без відповіді. То зламають російський брифінг, присвячений (ха-ха) кібербезпеці, то запустять в окупованому Криму цікаві відео по телебаченню.