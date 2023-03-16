У США розповіли про два варіанти контрнаступу для України

Початок контрнаступу українських військ очікується у травні

У Вашингтоні стурбовані через виснаження українських запасів боєприпасів та засобів ППО перед великим контрнаступом на окупантів, який очікується наприкінці весни. Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що завдання партнерів — доставити бронетехніку на поле бою та забезпечити те, щоб "українські солдати якнайшвидше отримували навчання, запасні частини та технічне обслуговування, які їм необхідні для використання цих нових систем".

Очікується, що наступ розпочнеться до травня, пише Politico. Зазначається, що за зачиненими дверима США наполягає, щоб українські військові економили снаряди і вели прицільніший вогонь, проте так вважають не всі.

У Києві поки що не визначилися зі стратегією контрнаступу, зазначають у виданні. Називаються два варіанти — просуватися на південь через Херсон до Криму чи рухатися на схід із північної позиції, а потім на південь, відрізавши росіянам сухопутний шлях на південь України.

У першому варіанті є складність, оскільки ворожі війська зміцнили оборону на східному березі Дніпра, а Україна не має "живої сили для успішної десантної операції проти таких сил". Чиновники США вважають, що другий варіант більш реалістичний. За оцінками США вважають, що Україні зазнала втрат більш ніж 100 тисяч військових за час вторгнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни продовжують зміцнюватись на півдні — вони будують споруди в районі Токмака. Аналітики вважають, що наступ окупантів на Луганщині та Донеччині наближається до кульмінації.