Украина получила первые истребители от Словакии: сколько пришло и сколько еще должны дать

Подробности поставок самолетов разглашать не будут в целях безопасности

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Всего правительство страны одобрило передачу 13 самолетов, о чем заявил в начале марта. Эти модели самолетов больше не нужны Словакии.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны республики Словакия Ярослав Надь. Оставшаяся авиация будет передана ВСУ в ближайшие несколько недель.

Первая партия истребителей уже покинула Словакию и передана Силам обороны Украины. Переброска в Украину осуществлялась украинскими пилотами в координации с Военно-воздушными силами Словакии.

Оставшаяся часть самолетов МиГ-29 будет передана Украине в ближайшее время, но подробности разглашать не будут. Глава Минобороны Словакии подчеркнул, что правительство страны будет продолжать помогать спасать жизни ни в чем не повинных людей.

"Остальные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели, но <….> мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации заранее", — отметил министр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США нашли способ ускорить поставки танков Abrams Украине. Официальные представители Пентагона объявят о новом решении уже в ближайшее время.