Україна отримала перші винищувачі від Словаччини: скільки прийшло та скільки ще мають дати

Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МІГ-29. Загалом уряд країни схвалив передачу 13 літаків.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони республіки Словаччина Ярослав Надь. Авіація, що залишилася, буде передана ЗСУ в найближчі кілька тижнів.

Перша партія винищувачів уже залишила Словаччину та передана Силам оборони України. Перекидання в Україну здійснювалося українськими пілотами у координації з Військово-повітряними силами Словаччини.

Решта літаків Міг-29 буде передана Україні найближчим часом, але подробиці розголошувати не будуть. Глава Міноборони Словаччини наголосив, що уряд країни продовжуватиме допомагати рятувати життя ні в чому не винних людей.

"Інші літаки будуть передані Україні найближчими тижнями, але <….> ми не надаватимемо жодної додаткової інформації заздалегідь", — зазначив міністр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США знайшли спосіб прискорити постачання танків Abrams Україні. Офіційні представники Пентагону оголосять про нове рішення вже найближчим часом.