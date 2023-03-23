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Воля Арестовича: что известно о партии бывшего советника Банковой

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Автор
Алексей Арестович
Алексей Арестович

Для политсилы уже есть два рабочих названия

Бывший советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович готовится к созданию своей политической силы. Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников. Сейчас у партии уже есть два "рабочих" названия.

"Арестович сейчас разрабатывают концепцию будущей силы. Этим занимается группа политологов и политтехнологов. Есть два рабочих названия пока: "Дія", но главное — это "Воля",- комментирует источник издания.

Занимаются концепцией, в частности политолог Юрий Романенко, экс-директор Украинского института будущего Виктор Андрусов и генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

В существующей концепции предлагается сделать упор на объединение разных регионов Украины, а одна из центральных электоральных аудиторий — это женщины.

Среди предложенных концепций: создать европейский Израиль, мощную кибер-армию, страну ответственности, в которой украинец берет на себя ответственность за благосостояние, образование и здоровье собственной семьи, а государство заботится о тех, кто сам не может позаботиться о себе. И страна возможностей, где самые лучшие условия для инноваций и образования. Партия планирует участвовать в следующих очередных или внеочередных парламентских выборах.

Сам Арестович, отвечая на вопросы "Телеграфа", сказал, что не занимается партийным строительством.

"Я сейчас не смотрю ни на рейтинги, ни на политические перспективы, и не думаю о них. Сейчас для нас всех главным должно быть не личные амбиции, а победа над врагом и спасение человеческих жизней".

Единственные цифры и перспективы, которые меня сейчас интересуют, — это количество освобожденных из плена украинцев. Количество автомобилей, передаваемых фронту. Количество беспилотников, поступивших в помощь защитникам Бахмута. Количество наших детей, которых мы пытаемся вернуть от путина домой. Перспективы контрнаступления и освобождения наших людей и территории. Остальные цифры и "перспективы" не имеют значения",- отметил он в комментарии изданию.

Впрочем, стоит отметить, что Арестович в своих постах в соцсетях нередко затрагивает тему "нелегкой женской судьбы", позволяющую попадать в целевую аудиторию будущей партии. В частности, вот пост, опубликованный 16 марта.

Не секрет, что с началом полномасштабного вторжения Арестович стал одним из лиц украинской власти и являлся своеобразным успокаивающим элементом влияния на большую часть населения страны. В частности, женской его части. Это позволило ему приумножить и так высокие показатели узнаваемости и получить немалый рейтинг доверия среди населения.

Напомним, что Алексей Арестович подал в отставку с должности советника главы ОП Андрея Ермака в январе 2023 года после скандала, возникшего вокруг его комментария о попадании российской ракеты в жилой дом в Днепре. В интервью "Телеграфу" позже Арестович рассказывал детали своей отставки.

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