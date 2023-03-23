Воля Арестовича: що відомо про партію колишнього радника Банкової

Для політсили вже є дві робочі назви

Колишній радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович готується до створення своєї політичної сили. Про це "Телеграфу" стало відомо з власних джерел. Наразі в партії вже є дві "робочі" назви.

"Арестовичу зараз розробляють концепцію майбутньої сили. Цим займається група політологів та політтехнологів. Є дві робочі назви поки: "Дія", але головна — це "Воля",- коментує джерело видання.

Займаються концепцією, зокрема, політолог Юрій Романенко, ексдиректор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів та генеральний директор групи компаній Advanter Group Андрій Длігач.

В існуючій концепції пропонується зробити наголос на об’єднанні різних регіонів України, а одна з центральних електоральних аудиторій — це жінки.

Серед запропонованих концепцій: створити європейський Ізраїль, потужну кіберармію, країну відповідальності, в якій українець бере на себе відповідальність за добробут, освіту і здоров’я власної родини, а держава дбає про тих, хто не може подбати про себе сам. І країна можливостей, де найкращі умови для інновацій та освіти. Партія планує брати участь у наступних чергових або позачергових парламентських виборах.

Сам Арестович, відповідаючи на питання "Телеграфу", сказав, що не займається партійним будівництвом.

"Я зараз не дивлюся ані на рейтинги, ані на політичні перспективи, і не думаю про них. Нині для нас усіх головним має бути не особисті амбіції, а перемога над ворогом та порятунок людських життів.

Єдині цифри та перспективи, які мене наразі цікавлять — це кількість звільнених з полону українців. Кількість автомобілів, переданих фронту. Кількість безпілотників, що надійшли на допомогу захисникам Бахмуту. Кількість наших дітей, яких ми намагаємося повернути від путіна додому. Перспективи контрнаступу та звільнення наших людей та території. Решта цифр та "перспектив" не має значення",- зазначив він в коментарі виданню.

Втім, варто зазначити, що Арестович у своїх постах в соцмережах нерідко зачіпає теми "нелегкої жіночої долі", що дозволяє потрапляти в цільову аудиторію майбутньої партії. Зокрема, ось пост, який було опубліковано 16 березня.

Не секрет, що з початком повномасштабного вторгнення Арестович став одним з облич української влади та був своєрідним заспокійливим елементом впливу на велику частину населення країни. Зокрема жіночої його частини. Це дозволило йому примножити й без того високі показники впізнаваності та отримати чималий рейтинг довіри серед населення.

Нагадаємо, що Олексій Арестович подав у відставку з посади радника голови ОП Андрія Єрмака у січні 2023 року після скандалу, який виник навколо його коментаря щодо влучання російськоі ракети у житловий будинок в Дніпрі. В інтерв’ю "Телеграфу" пізніше Арестович розповідав деталі своєї відставки.