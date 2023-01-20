Арестович відповів, чи збирається в політику: "Для мене немає слова електорат"

Експерт каже, що поки що зосереджений на військових питаннях

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович поки що не планує йти в політику, проте не виключив, що це може статися в майбутньому.

Як розповів він в інтерв’ю "Телеграфу", його дуже "тішить" інформація та розрахунки про те, на кого він збирається працювати та що робитиме.

"Головна мета зараз — виграти війну з найменшими жертвами серед нашого народу та найбільшими втратами для росії. Ні на чому іншому зараз я не зосереджений", — сказав Арестович.

Ексрадник ОПУ зазначив, що всі розмови про політичні проєкти він вестиме після війни, як і плануватиме щось із цього приводу.

За словами Арестовича, попередні слова про те, що він може піти в президенти, пролунали у напівжартівливій формі, не були серйозною політичною заявою і його здивувало, як це було сприйнято.

Водночас він зазначає, що не виключатиме можливого запуску політичного проєкту, проте підкреслює, що все це буде вже після закінчення війни.

"Мене дуже смішить, коли кажуть, що я підбиратиму електорат ОПЗЖ. Я думаю, що в мене буде, якщо буде, зовсім інша пропозиція, і я не поділяю Україну на електорат ОПЗЖ чи когось ще. Для мене не існує слова" електорат". А є співвітчизники, яким я хочу допомогти", — сказав він.

Більше про відносини Арестовича з ОПУ та подальші плани читайте у матеріалі: Радником в Офіс президента я більше не піду, — Арестович про звільнення, свою партію та нову тактику обстрілів росіян (відео)

Як повідомлялося раніше, Арестович розповів про те, що Росія не має ресурсів для "великої війни", а також розповів про нинішні цілі кремля.