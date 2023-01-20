Арестович про свою відставку: "росія про таке могла лише мріяти"

Екс-радник розповів, хто виграє від його звільнення

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що його відставка є великим подарунком для росії.

Як розповів він в інтерв’ю "Телеграфу", навіть ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин вважає, що його спільні ефіри з правозахисником Марком Фейгіним є потужною інформаційною зброєю.

"Вся стара площа в москві дивиться нас, а стара площа — це комплекс адміністративних будівель адміністрації президента росії. Вибити таку зброю або применшувати її вплив перед початком нової фази війни, а саме так каже керівництво НАТО, росіяни тільки мріяти могли", — розповів Арестович.

Він зазначив, що на його каналі 267 мільйонів унікальних переглядів, що в 1,8 раза перевищує населення росії та на дві третіх покриває всю російськомовну аудиторію світу.

За словами ексрадника ОПУ, це охоплення дозволяло доносити до широкої аудиторії правду про війну та аналогічного масштабу він не бачив.

Більше про відносини Арестовича з ОПУ та подальші плани читайте у матеріалі: Радником в Офіс президента я більше не піду, — Арештович про звільнення, свою партію та нову тактику обстрілів росіян (відео)

Як повідомлялося раніше, під час ефіру 14 січня Арестович заявив, що російська крилата ракета, яка впала на житловий будинок у Дніпрі, нібито могла бути збита українськими силами ППО.

Ця заява призвела до масштабного скандалу, під час якого Верховна Рада навіть почала збирати підписи за його звільнення. 17 січня Арестович повідомив, що написав заяву про звільнення за власним бажанням.