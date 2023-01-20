Арестович о своей отставке: "россия о таком могла только мечтать"

Экс-советник рассказал, кто выиграет от его увольнения

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что его отставка является большим "подарком" для россии.

Как рассказал он в интервью "Телеграфу", даже главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин считает, что его совместные эфиры с правозащитником Марком Фейгиным являются мощным информационным оружием.

"Вся старая площадь в москве смотрит нас, а старая площадь — это комплекс административных зданий администрации президента россии. Выбить такое оружие или умалять его влияние перед началом новой фазы войны, а именно так говорит руководство НАТО, россияне только мечтать могли", — рассказал Арестович.

Он отметил, что на его канале 267 миллионов уникальных просмотров, что 1,8 раза превышает население россии и на две третьих покрывает всю русскоязычную аудиторию мира.

По словам экс-советника ОПУ, этот охват позволял доносить до широкой аудитории правду о войне и аналогичного масштаба он не видел.

Больше об отношениях Арестовича с ОПУ и дальнейших планах читайте в материале: Советником в Офис президента я больше не пойду, — Арестович об увольнении, своей партии и новой тактике обстрелов россиян (видео)

Как сообщалось ранее, во время эфира 14 января Арестович заявил, что российская крылатая ракета, которая упала на жилой дом в Днепре, якобы могла быть сбита украинскими силами ПВО.

Это заявление привело к масштабному скандалу, в ходе которого Верховная Рада начала даже собирать подписи за его увольнение. 17 января Арестович сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию.