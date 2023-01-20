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росія знову змінює цілі війни: Арестович про новий план путіна

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Олексій Арестович розповів про новий план путіна Новина оновлена 20 січня 2023, 21:50
Олексій Арестович розповів про новий план путіна. Фото Відкриті джерела

росія навряд чи утримає окупований південний схід, тож спробує захопити Донецьку та Луганську області

Колишній позаштатний радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що нова стаття віктора медведчука — ніщо інше, як частина російської пропаганди. Країна-агресора не має ресурсів для "великої війни", і вона просто перевіряє Захід подібними вкиданнями.

В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" Олексій Арестович розповів про новий план путіна. Також колишній радник Андрія Єрмака назвав головну мету окупантів на сьогоднішній день.

За словами Арестовича, стаття медведчука, яка вийшла у російському ЗМІ, це частина потужної ІПСО. Почалася вона із заяви російського економіста Андрія Іларіонова про те, що буде "велика війна". Цю інформацію неофіційними каналами намагалися довести до військово-політичного керівництва України, яке лише посміялося над цією заявою.

"Бо не буде жодної великої війни, адже росія не має для цього таких ресурсів, як розповів Іларіонов", — підкреслив Олексій Арестович.

Коли це не спрацювало, то почалася атака на екс-радника голови ОП, а на довершення вийшла стаття медведчука. Це підтримав і володимир путін, заявивши, що мета війни в Україні — захист псевдореспублік "ЛДНР".

"Це чергова зміна публічно декларованої мети війни. І через медведчука, хоча, звичайно, що це не він писав, росіяни зробили вкидання про існування "двох України". Одна з яких неправильна і продалася Заходу, а інша — правильна православна та навіки з росією", — наголосив Арестович.

Також він додав, що в росії вкидали таку інформацію напередодні форуму в Давосі та "Рамштайну", щоб перевірити реакцію Заходу. До цього жодних "двох Україн" не було.

"Указами президента росії окуповані території були прийняті нібито до складу рф. Для мене це все — про зміну політичної мети кампанії і як на це відреагують фокус-групи в Європі, третіх країнах, Україні, росії", — зазначив екс-радник голови ОП.

Все це росія робить, бо розуміє, що військовим методом не зможе утримати Херсонську та Запорізьку області. А єдина надія окупантів — це "звільнення" Донбасу та спроба утримати його.

"Тоді буде ясно, що продавати в росії громадянам. А те, що ми ходили на Київ, то це, мовляв, ми хотіли розгромити "нацистів", які спонсоруються НАТО", — резюмував Олексій Арестович.

Більше про відносини Арестовича з ОПУ та подальші плани читайте у матеріалі: Радником в Офіс президента я більше не піду, — Арештович про звільнення, свою партію та нову тактику обстрілів росіян (відео)

Теги:
#Володимир Путін #Олексій Арестович #Війна в Україні