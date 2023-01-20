россия опять меняет цели войны: Арестович о новом плане путина

россия вряд ли удержит оккупированный юго-восток, поэтому попытается захватить Донецкую и Луганскую области

Бывший внештатный советник главы ОП Алексей Арестович считает, что новая статья виктора медведчука ни что иное, как часть российской пропаганды. У страны-агрессора нет ресурсов для "большой войны", и он просто проверяет Запад подобными вбросами.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" Алексей Арестович рассказал о новом плане путина. Также бывший советник Андрея Ермака назвал главную цель оккупантов на сегодняшний день.

По словам Арестовича, статья медведчука, которая вышла в российском СМИ, это часть мощной ИПСО. Началась она с заявления российского экономиста Андрея Илларионова о том, что будет "большая война". Эту информацию по неофициальным каналам пытались довести до военно-политического руководства Украины, которое лишь посмеялось над этим заявлением.

"Потому что не будет никакой большой войны, ведь у россии нет для этого таких ресурсов, как рассказал Илларионов", — подчеркнул Алексей Арестович.

Когда это не сработало, то началась атака на экс-советника главы ОП, а в довершение вышла статья медведчука. Это поддержал и владимир путин, заявив, что цель войны в Украине — защита псевдореспублик "ЛДНР".

"Это очередное изменение публично декларируемой цели войны. И через медведчука, хотя, конечно, что это не он писал, россияне сделали вброс о существовании "двух Украин". Одна из которых неправильная и продалась Западу, а другая – правильная православная и навеки с россией", — подчеркнул Арестович.

Также он добавил, что в россии вбрасывали такую информацию накануне форума в Давосе и "Рамштайна", чтобы проверить реакцию Запада. До этого никаких "двух Украин" не было.

"Указами президента россии оккупированные территории были приняты якобы в состав россии. Для меня это все — про смену политической цели кампании и как на это отреагируют фокус-группы в Европе, третьих странах, Украине, россии", — отметил экс-советник главы ОП.

Все это россия делает, так как понимает, что военным методом не сможет удержать Херсонскую и Запорожскую области. А единственная надежда оккупантов — это "освобождение" Донбасса и попытка удержать его.

"Тогда будет ясно, что продавать в россии гражданам. А то, что мы ходили на Киев, так это, мол, мы хотели разгромить "нацистов", спонсируемых НАТО", — резюмировал Алексей Арестович.

Больше об отношениях Арестовича с ОПУ и дальнейших планах читайте в материале: Советником в Офис президента я больше не пойду, — Арестович об увольнении, своей партии и новой тактике обстрелов россиян (видео)