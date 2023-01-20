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Арестович ответил, собирается ли в политику: "Для меня нет слова электорат"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Алексей Арестович
Алексей Арестович

Эксперт говорит, что пока сосредоточен на военных вопросах

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович пока не планирует идти в политику, однако не исключил, что это может произойти в будущем.

Как рассказал он в интервью "Телеграфу", его очень "радует" информация и расчеты о том, на кого он собирается работать и что будет делать.

"Главная цель сейчас — выиграть войну с самыми малыми жертвами среди нашего народа и наибольшими потерями для россии. Ни на чем другом сейчас я не сосредоточен", — сказал Арестович.

Экс-советник ОПУ отметил, что все разговоры о политических проектах он будет вести после войны, как и планировать что-то по этому поводу.

По словам Арестовича, предыдущие слова о том, что он может пойти в президенты, прозвучали в полушутливой форме, не являлись серьезным политическим заявлением и его удивило, как это было воспринято.

Вместе с тем он отмечает, что не станет исключать возможного запуска политического проекта, однако подчеркивает, что все это будет уже после окончания войны.

"Меня очень смешит, когда говорят, что я буду подбирать электорат ОПЗЖ. Я думаю, что у меня будет, если будет, совсем другое предложение, и я не разделяю Украину на электорат ОПЗЖ или кого-то еще. Для меня не существует слова "электорат". А есть соотечественники, которым я хочу помочь", — сказал он.

Больше об отношениях Арестовича с ОПУ и дальнейших планах читайте в материале: Советником в Офис президента я больше не пойду, — Арестович об увольнении, своей партии и новой тактике обстрелов россиян (видео)

Как сообщалось ранее, Арестович рассказал о том, что у россии нет ресурсов для "большой войны", а также рассказал о нынешних целях кремля.

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