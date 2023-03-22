Война — день 392: наступление оккупантов выдыхается, но они продолжают атаковать Бахмут

Оперативно о главном 22 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 392 дня. Оккупанты все так же бросают основные силы и средства на Бахмут, однако не останавливают атак на других направлениях вроде Авдеевки и Красногоровки. При этом в ВСУ констатируют то, что интенсивность атак оккупантов на Бахмут стала снижаться. Хоть они все еще это делают, но каждый раз все хуже. Аналитики НАТО в свою очередь говорят, что и Украина, и россия вошли в этап "критического полугодия", во время которого будет решен исход войны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты запустили по Украине очередную волну дронов. Сообщается, что в Киевской области слышали звуки работы ПВО

00:00 Украина и МВФ предварительно достигли соглашения о новой программе поддержки на 15,6 млрд долларов сроком на 4 года

Информация за 19 марта доступна в сводке: Война — день 389: оккупанты пытаются наступать на востоке и готовятся к новому ракетному удару

С данными за 20 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 390: оккупанты давят на Бахмут и укрепляют оборону Крыма

О происходившем 18 марта читайте в материале: Война — день 391: российское наступление выдыхается, но ожесточенные бои продолжаются