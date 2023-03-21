Наступательный потенциал россиян слабеет: в Генштабе рассказали о ситуации в Бахмуте

Враг стягивает большое количество живой силы и техники для захвата Бахмута, но тщетно

Ожесточенные бои за Бахмут продолжаются, а ВСУ могли даже контратаковать врага. Что касается успехов россиян, то войска противника теряют свой наступательный потенциал.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ вечером 21 марта. Россияне пытаются наступать на Бахмут, но с каждым разом у них это получается все хуже и хуже.

Сейчас активные наступательные действия россияне проводят на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и на Авдеевском направлении.

Оккупанты продолжают давить на Бахмут, регулярно обстреливая город из тяжелой артиллерии. При этом оккупанты теряют свой наступательный потенциал. Для захвата города задействовано огромное количество живой силы, техники и вооружения. Но, несмотря на большие ресурсы, попытки россиян тщетны и армия врага несет существенные потери.

"Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки окупантов в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и в северной части Бахмута. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области", — сообщили в Генштабе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне перебросили под Бахмут еще больше сил. Оккупанты боятся, что ВСУ могут перейти в контрнаступление, поэтому постоянно находятся в состоянии полной боевой готовности.