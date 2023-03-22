"Очень больно видеть раненых детей. К этому невозможно привыкнуть" – история 22-летнего медбрата из Славянска

Студент-медик Илья Черников рассказал "Телеграфу", как устроился работать в городскую больницу и начал волонтерить

Несмотря на то, что Илье Черникову из Славянска всего 22 года и он студент медицинского университета, парень уже работает в больнице. Когда началось полномасштабное российское вторжение, Илья понял, что не может сидеть сложа руки – и предложил врачам свою помощь. Сейчас он работает медбратом в травматологии и трех операционных.

"Мы с коллегами уже по звуку можем понять, когда ждать новых пациентов"

В Славянскую горбольницу Илья Черников сначала попал как пациент.

– Новость о том, что началась полномасштабная война, и первые взрывы застали меня дома, где я был вместе с родителями, – рассказал Илья "Телеграфу". – Несмотря на близость к линии фронта и то, что город постоянно обстреливали, мы решили никуда не уезжать. Травму я получил в реке Казенный Торец, куда мы, когда потеплело, начали ходить мыться и стирать вещи – на то время у нас уже не было воды. Я напоролся ногой на ржавую трубу. Попал в нашу городскую больницу. И был поражен тем, что увидел.

Медицинский персонал работал в экстремальных условиях — под постоянными обстрелами они оказывали помощь раненым, которых было очень много. И, несмотря на то, что врачи работали на грани и им катастрофически не хватало рук, все было слаженно, организованно, а в больнице было чисто, все буквально сияло. Увидев все это, я понял, что должен быть здесь. Я же учусь на врача, а до того окончил медицинский колледж, и кое-что умею. Значит, могу быть полезным. Это гораздо лучше и правильнее, чем сидеть дома и слушать, как у твоего дома разрываются снаряды.

Помню, как мама, заметив, как я смотрю на врачей и манипуляционную, сказала: "Даже не смотри туда". Она очень меня переживала. Особенно зная, что россияне прицельно обстреливают больницы… Но меня уже не убедить. Я сказал, что попробую сюда устроиться – и как только зажила нога, пошел работать.

Студент-медик Илья Черников устроился медбратом в больницу в Славянске, где врачи постоянно работают в экстремальных условиях

– Вас сразу согласились взять?

– Да, потому что им действительно очень нужны были руки. Не хватало медсестер и медбратов. Поэтому мне сразу сказали: "Вперед, подключайся". Первые несколько дней я находился на стажировке в манипуляционном кабинете отделения хирургии. Затем еще неделю на так называемом пропускнике, где принимают пациентов. После этого стал просить, чтобы мне разрешили что-то делать своими руками. И мне пошли на встречу. Меня перевели в отделение травматологии.

"Быть полезным гораздо лучше, чем сидеть сложа руки и слушать, как рядом с твоим домом разрываются снаряды", - говорит Илья

Сейчас я операционный медбрат, на мне гипсовальная, три операционные. Это оказание помощи раненым, пострадавшим в результате обстрелов, в ДТП, получивших укусы. Последнее, к сожалению, сейчас тоже бывает часто – в городе много бродячих и брошенных хозяевами животных. На улицах можно увидеть бездомных йорков, хаски, питбулей и доберманов. Есть случаи бешенства… Так что работы нам хватает. Не говоря уже об обстрелах, которые здесь постоянно.

Илья с коллегами: "Работы нам хватает..."

Но у меня большое желание помогать, наверное, поэтому все и получается. В колледже мне дали хорошие знания. Но учеба и работа – это разные вещи. В колледже были манекены, а это реальная жизнь, живые люди и очень большая ответственность.

Ты постепенно привыкаешь, приспосабливаешься. Мы с коллегами часто уже по звуку можем понять, когда ждать новых пациентов. Если слышим, что снаряд упал в центре города, знаем, что через пять минут уже надо быть готовыми. И что привезти могут пять, десять, двадцать человек.

Но к некоторым вещам невозможно привыкнуть. Мне очень больно видеть раненых детей. Помню случай, когда к нам привезли мальчика, в дом которого попал российский снаряд. Его мать, отчим и сестричка погибли. Остался он один. Был под завалами, но выжил. Ты смотришь на этого ребенка, и у тебя разрывается сердце.

Помогает только работа. Ты включаешься и делаешь все, что можешь. Твоя задача – спасти человека. Когда привозят сразу двадцать раненых, времени на разные мысли просто не остается. А когда видишь, как профессионально и самоотверженно работают твои коллеги, пытаешься делать еще больше и лучше. У нас был период, когда на весь город было всего три или четыре кареты скорой помощи. И постоянные обстрелы, раненые. Людей в больницы привозили военнослужащие, полицейские. Все службы работают слаженно, организованно, как настоящая команда. И я очень рад быть к этому причастным.

"В Славянске обстрел тебя может застать где угодно и в любую секунду"

– Когда происходит очередное ЧП, ты не думаешь о том, на смене ты или нет. Если находишься рядом, приходишь и работаешь, – продолжает Илья. — Помню, однажды был не на смене, но забежал в больницу, прячась от обстрела. В тот день россияне обстреливали весь город, "прилетело" в роддом. Я сразу же надел халат и вместе со всеми принимал раненых. И так у нас поступает каждый. А обстрел в Славянске тебя может застать где угодно и в любую секунду. Мы слишком близко к линии фронта, и не всегда успевает прозвучать сигнал воздушной тревоги. Помню, как шел встречать маму с работы (она фотохудожник, но сейчас пошла работать в супермаркет, где тоже не хватало рук) и просто чудом успел забежать к ней на склад — в следующее мгновение осколки попали в дверь, которую я только что закрыл.

– Параллельно вы начали заниматься волонтерством, обеспечили больницу многими необходимыми в условиях войны вещами. Как вам это удалось?

– Я сначала сомневался в своих силах. Но оказывается, что в критических ситуациях человек может почти все. Придя на работу в больницу, я сразу заметил, что у военных врачей есть все необходимое – рации, каски, средства защиты. А у обычных врачей нет ничего. Но они тоже работают в прифронтовой зоне.

Был момент, когда армия рф подошла ближе, обстрелы города усилились, и мы на пятиминутке обсуждали, что, пожалуй, придется перевозить всех пациентов в бомбоубежище и проводить операции там.

А это подвал, там нет никакой связи. Потребовались рации. Я решил попробовать что-нибудь сделать. Обзвонил всех своих друзей, коллег по рыболовному спорту (я профессиональный спортсмен, и у меня очень много знакомых в этой сфере). И мы быстро смогли собрать деньги на четыре рации для хирургии, приемного отделения, травматологии и кардиологии.

"Волонтерство затягивает", — говорит Илья, который смог организовать закупку раций и бронежилетов для коллег

Я и сам сначала не мог поверить, что мы это сделали. Потом попробовал еще раз – на этот раз на бронежилеты для врачей. Здесь уже подключились и волонтеры, которым я очень благодарен. За полторы недели мы смогли собрать деньги на восемь комплектов бронежилетов и одну каску. Затем закупили еще тактические противоосколочные очки. Наладили поставки некоторых медикаментов. Сейчас получаем их и из США, и из Германии.

Не зря говорят, что волонтерство затягивает. Ты понимаешь, что можешь сделать еще больше – и делаешь. Так я начал помогать и нашим ребятам на фронте.

"Вместе мы большая сила и нас точно не победить"

Узнаю, что нужно прежде всего, поднимаю всех своих, и мы это делаем. Вот сейчас к нам едут рации… Если нахожу транспорт, отвожу ребятам все сам. В последнее время был и в Бахмуте, и в Константиновке. Я рад, что у меня столько хороших друзей и что нам вместе удается делать такое важное дело. Вместе мы большая сила и нас точно не победить.