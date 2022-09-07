Обстрел Славянска: обрушилась часть жилого дома, под завалами могут быть люди (фото, видео)
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россия продолжает атаки по мирным городам
В Славянске утро началось с подсчета ущерба от российских ракетных обстрелов — пострадали несколько учебных заведений и жилых домов. Под завалами одного из них могут быть люди.
Об этом сообщил мэр города Вадим Лях. Два попадания пришлись на поселок Черевковка. На улице Торской 43 в результате атаки "сложился" подъезд.
Количество пострадавших неизвестно — под завалами дома могут быть пострадавшие, спасательные работы продолжаются.
Сообщается, что от ударной волны пострадали и соседние здания. Также попадание произошло в 4-й школе этого поселка.
Еще одно заведение образования пострадало на микрорайоне "Химик" — прилет пришелся на улицу Донскую и зацепил школу №9. Пострадали многоэтажные здания, оборваны провода, выбиты окна.
Кроме Славянска под обстрелом россиян на этом направлении были Великая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка, Долгенькое, сообщает Генштаб ВСУ.
Ночью оккупанты также атаковали ракетами Харьков, атаковав производственное здание в Немышлянском районе города. Враг попал по автомойке, пострадали окрестные кафе и магазины. Уже утром седьмого сентября обстрел зафиксировали в Змиеве.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на согласно картам боевых действий, на Славянском направлении украинские военные могли отодвинуть оккупантов. Также украинские военные рассказали о ситуации на юге Украины.