Обстрел Славянска: обрушилась часть жилого дома, под завалами могут быть люди (фото, видео)

россия продолжает атаки по мирным городам

В Славянске утро началось с подсчета ущерба от российских ракетных обстрелов — пострадали несколько учебных заведений и жилых домов. Под завалами одного из них могут быть люди.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях. Два попадания пришлись на поселок Черевковка. На улице Торской 43 в результате атаки "сложился" подъезд.

Количество пострадавших неизвестно — под завалами дома могут быть пострадавшие, спасательные работы продолжаются.

Последствия обстрела Славянска

Часть дома обрушилась

Сообщается, что от ударной волны пострадали и соседние здания. Также попадание произошло в 4-й школе этого поселка.

Последствия прилета в школе

Еще одно заведение образования пострадало на микрорайоне "Химик" — прилет пришелся на улицу Донскую и зацепил школу №9. Пострадали многоэтажные здания, оборваны провода, выбиты окна.

Прилет пришелся в землю

Кроме Славянска под обстрелом россиян на этом направлении были Великая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка, Долгенькое, сообщает Генштаб ВСУ.

Ночью оккупанты также атаковали ракетами Харьков, атаковав производственное здание в Немышлянском районе города. Враг попал по автомойке, пострадали окрестные кафе и магазины. Уже утром седьмого сентября обстрел зафиксировали в Змиеве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на согласно картам боевых действий, на Славянском направлении украинские военные могли отодвинуть оккупантов. Также украинские военные рассказали о ситуации на юге Украины.