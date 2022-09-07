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Обстрел Славянска: обрушилась часть жилого дома, под завалами могут быть люди (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Сквозь обрушения видно небо Новость обновлена 07 сентября 2022, 09:34
Сквозь обрушения видно небо

россия продолжает атаки по мирным городам

В Славянске утро началось с подсчета ущерба от российских ракетных обстрелов — пострадали несколько учебных заведений и жилых домов. Под завалами одного из них могут быть люди.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях. Два попадания пришлись на поселок Черевковка. На улице Торской 43 в результате атаки "сложился" подъезд.

Количество пострадавших неизвестно — под завалами дома могут быть пострадавшие, спасательные работы продолжаются.

Славянск взрывы 7.09.2022
Последствия обстрела Славянска
Славянск обстрел 7.09.2022
Часть дома обрушилась

Сообщается, что от ударной волны пострадали и соседние здания. Также попадание произошло в 4-й школе этого поселка.

Славянск обстрел
Последствия прилета в школе

Еще одно заведение образования пострадало на микрорайоне "Химик" — прилет пришелся на улицу Донскую и зацепил школу №9. Пострадали многоэтажные здания, оборваны провода, выбиты окна.

Обстрел Славянска
Прилет пришелся в землю

Кроме Славянска под обстрелом россиян на этом направлении были Великая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка, Долгенькое, сообщает Генштаб ВСУ.

Ночью оккупанты также атаковали ракетами Харьков, атаковав производственное здание в Немышлянском районе города. Враг попал по автомойке, пострадали окрестные кафе и магазины. Уже утром седьмого сентября обстрел зафиксировали в Змиеве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на согласно картам боевых действий, на Славянском направлении украинские военные могли отодвинуть оккупантов. Также украинские военные рассказали о ситуации на юге Украины.

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#Россия #Обстрел #Славянск