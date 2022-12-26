Его фото видел каждый: история маленького Лёши из Славянска получила трогательное продолжение (фото)

Ребенку сделали неожиданный сюрприз

Фотография маленького мальчика по имени Алексей, держащего в руках рождественский подарок и кусочек хлеба, облетела сеть и затронула сердца тысячи людей.

Маленький Лёша из города Славянск проживает с бабушкой и дедушкой. Именно они заботятся о ребенке, пока его отец храбро защищает нашу страну от российских оккупантов. Матери мальчика, к сожалению, не стало. Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Алексей. Фото - Стас Тараканов

19 декабря, в День святого Николая, волонтеры из Мукачево раздавали детям из Изюма и Славянска подарки в честь праздника. Алексей также получил свой подарок и попал в этот момент в объектив. На фотографии мальчик держит в одной руке коробку, а в другой — кусочек хлеба. Трогательное фото быстро разлетелось по социальным сетям. Как сообщил "Укринформ", мальчик на протяжении нескольких месяцев живет с бабушкой и дедушкой в подвале, прячась от обстрелов.

Патрульных Краматорска и Славянская тоже умилили эти искренние добрые глазки, поэтому они решили порадовать мальчика. Полицейские наведались к ребенку в гости и вручили ему сладкий подарок.

Фото - Патрульная полиция

Кроме того, стражи порядка показали ребенку служебный автомобиль и ознакомили со снаряжением патрульных.

Фото - Патрульная полиция

Отмечается, что мальчик очень обрадовался такому сюрпризу. Он с большой радостью представлял себя настоящий полицейским.

Фото - Патрульная полиция

"Добрые дела делать легко и приятно. Творить добро не трудно, труднее быть безразличным", — отметили патрульные.

В комментариях украинцы поблагодарили полицейских за проявление заботы и за то, что порадовали маленького Алексея. Многие после этого стали просить контакты бабушки и дедушки мальчика, чтобы передать ребенку подарки и различную помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в День святого Николая звезды украинского шоу-бизнеса в Киеве наградили приближающих Победу детей.