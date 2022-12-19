Маленькие Герои: в Киеве наградили приближающих Победу детей (фото и видео)

Дети проявили героизм, отвагу и самоотверженность во время войны.

В День Святого Николая, 19 декабря, звезды шоу-бизнеса вручили подарки юным украинцам, проявившим смелость и героизм во время войны.

Среди награжденных – дети, проявившие героизм и отвагу, помогая полицейским, спасателям, нацгвардейцам и пограничникам давать отпор врагу. Каждый и каждый из награжденных сегодня вносит свой маленький, но значительный вклад в будущую победу Украины.

Участвовавший в награждении министр внутренних дел Украины Денис Монастырский поблагодарил родных детей, воспитавших их настоящими патриотами, а также юных украинцев за их ответственность и отвагу.

"И я бы очень хотел, чтобы они были похожи на вас, — настоящих героев. Потому что сегодня это непростое время показывает, что герои среди нас. Каждый из вас является героем в вашей семье, в вашем окружении. Поэтому благодарю вас", — отметил министр внутренних дел.

В МВД наградили детей, проявивших героизм и отвагу во время войны

В мероприятии приняли участие звезды шоу-бизнеса

Дети проявили смелость и героизм во время войны

Во время мероприятия были озвучены истории детей, приобщившихся к волонтерскому движению и помощи пострадавшим от войны.

Костя Орехов из Киева помог спастись сестренке, дедушке и бабушке, когда в их дом попала вражеская ракета "Ураган".

Тимофей Федоренко из Киева плетет сетки и кикиморы, производит окопные свечи для военных.

Александр Демьяненко из Полтавщины спас младшую сестру из горящей квартиры.

Тимур Пилипенко из Кропивницкого играет в шахматы с прохожими, а изъятые за это средства передает армии.

Полина Павленко из Киевской области стала организатором волонтерского движения в своей школе, за собранные средства они вместе с одноклассниками покупают жгуты-турникеты, кровоостанавливающие средства и печи-буржуйки для нацгвардейцев.

Сергей Мороз из Черниговщины поет и передает собранные средства на нужды военных.

Министр МВД Денис Монастырский и Тина Кароль наградили детей

Анастасия Кучерук и Елизавета Вегера из Киева продают украинские сувениры во время концертов ансамбля, в котором поют, а изъятые средства передают благотворительным фондам.

Даниил Моисеев из Ивано-Франковской области собственноручно шьет и продает экосумки и за изъятые средства покупает теплые зимние вещи для военных.

Маргарита Байдецкая, Арина Каспрук и Анна Буевская из Винницкой области ежедневно выпекают печенье и сладости, продают изделия и собирают средства в поддержку ВСУ, в том числе помогают раненым военным в госпиталях.

Злата Цуркан из Кривого Рога поддерживает полицейских, делая обереги, а для военных готовит письма поздравления и сладкие сюрпризы.

Кристина Поцелуйко и Диана Суринова из Одесской области пекут печенье и передают его на передовую, а также собирают вещи первой необходимости для переселенцев.

Елена Бичук из Житомирщины вяжет, вышивает и плетет, изъятые средства по продаже изделий передает в благотворительные фонды.

Милана Крапива из Волыни помогает плести маскировочные сетки и рисует рисунки для военных. Вместе с бабушкой печет пирожки и передает защитникам северной границы.

В МВД наградили детей, проявивших героизм и отвагу во время войны

Тина Кароль в кругу с детьми спели композицию "Украина — это ты"

Фото и видео: Ян Доброносов

Вера Миндабаева из Волыни вместе с мамой производит маскировочные костюмы для украинских бойцов.

Алена Жилка из Ровенской области собирает средства для покупки автомобиля для военных медиков.

После награждения Тина Кароль в кругу с детьми-героями спели композицию "Украина — это ты".

Награждение детей также посетили певец Wellboy, представительница Украины на детском Евровидении и актриса Анна Тринчер, Youtube-блоггеры Magic Five.