Маленькі Герої: у Києві нагородили дітей, які наближають Перемогу (фото та відео)

Діти проявили героїзм, відвагу та самовідданість під час війни.

У День Святого Миколая, 19 грудня, зірки шоу-бізнесу вручили вручили подарунки юним українцям, які проявили сміливість та героїзм під час війни.

Серед нагороджених — діти, які проявили героїзм та відвагу, допомагаючи поліцейським, рятувальникам, нацгвардійцям та прикордонникам давати відсіч ворогу. Кожен та кожна з нагороджених сьогодні робить свій маленький, але значний внесок у майбутню перемогу України.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який брав участь у нагородженні, подякував рідним дітей, які виховали їх справжніми патріотами, а також юним українцям за їхню відповідальність та відвагу.

"І я би дуже хотів, щоб вони були схожі на вас, — справжніх героїв. Тому що сьогодні цей непростий час показує, що герої серед нас. Кожен з вас є героєм у вашій родині, у вашому оточенні. Тому дякую вам", — зазначив міністр внутрішніх справ.

У МВС нагородили дітей, які проявили героїзм та відвагу під час війни

У заході взяли учать зірки шоубізнесу

Діти проявили сміливість та героїзм під час війни

Під час заходу були озвучені історії дітей, які долучилися до волонтерського руху та допомоги постраждалим від війни.

Костя Орєхов з Києва допоміг врятуватися сестричці, дідусю та бабусі, коли у їхній будинок влучила ворожа ракета "Ураган".

Тимофій Федоренко з Києва плете сітки та кікімори, виготовляє окопні свічки для військових.

Олександр Дем’яненко з Полтавщини врятував молодшу сестру з палаючої квартири.

Тимур Пилипенко з Кропивницького грає у шахи з перехожими, а вилучені за це кошти передає за потреби армії.

Поліна Павленко з Київщини стала організатором волонтерського руху у своїй школі, за зібрані кошти вони разом з однокласниками купують джгути-турнікети, кровоспинні засоби та печі-буржуйки для нацгвардійців.

Сергій Мороз з Чернігівщини співає та передає зібрані коштина потреби військових.

Міністр МВС Денис Монастирський та Тіна Кароль нагородили дітей

Анастасія Кучерук та Єлизавета Вегера з Києва продають українські сувеніри піж час концертів ансамблю, у якому співають, а вилучені кошти передають благодійним фондам.

Данило Мойсеєв з Івано-Франківщини власноруч шиє та продає екоторбинки та за вилучені кошти купує теплі зимові речі для військових.

Маргарита Байдецька, Аріна Каспрук та Анна Буєвська з Вінниччини щодня випікають печиво і солодощі, продають вироби і збирають кошти на підтримку ЗСУ, зокрема допомагають пораненим військовим у госпіталях.

Злата Цуркан з Кривого Рогу підтримує поліцейських, виготовляючи обереги, а для військових готує листи з привітанняи та солодкі сюрпризи.

Крістіна Поцелуйко та Діана Сурінова з Одещини печуть печиво та передають його на передову, а також збирають речі першої необхідності для переселенців.

Олена Бічук з Житомирщини в’яже, вишиває та плете, вилучені кошти з продажу виробів передає у благодійні фонди.

Мілана Кропива з Волині допомагає плести маскувальні сітки та малює малюнки для військових. Разом з бабусею пече пиріжки та передає захисникам північного кордону.

У МВС нагородили дітей, які проявили героїзм та відвагу під час війни

Тіна Кароль у колі з дітьми заспівали композицію "Україна - це ти"

Фото і відео: Ян Доброносов

Віра Міндабаєва з Волині разом з мамою виготовляє маскувальні костюми для український бійців.

Альона Жилка з Рівненщини збирає кошти для купівлі автомобіля для військових медиків.

Після нагородження Тіна Кароль у колі з дітьми-героями заспівали композицію "Україна — це ти".

На нагородження до дітей також завітали співак Wellboy, представниця України на дитячому Євробаченні та акторка Анна Трінчер, Youtube-блогери Magic Five.