Маленькі Герої: у Києві нагородили дітей, які наближають Перемогу (фото та відео)
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Діти проявили героїзм, відвагу та самовідданість під час війни.
У День Святого Миколая, 19 грудня, зірки шоу-бізнесу вручили вручили подарунки юним українцям, які проявили сміливість та героїзм під час війни.
Серед нагороджених — діти, які проявили героїзм та відвагу, допомагаючи поліцейським, рятувальникам, нацгвардійцям та прикордонникам давати відсіч ворогу. Кожен та кожна з нагороджених сьогодні робить свій маленький, але значний внесок у майбутню перемогу України.
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який брав участь у нагородженні, подякував рідним дітей, які виховали їх справжніми патріотами, а також юним українцям за їхню відповідальність та відвагу.
"І я би дуже хотів, щоб вони були схожі на вас, — справжніх героїв. Тому що сьогодні цей непростий час показує, що герої серед нас. Кожен з вас є героєм у вашій родині, у вашому оточенні. Тому дякую вам", — зазначив міністр внутрішніх справ.
Під час заходу були озвучені історії дітей, які долучилися до волонтерського руху та допомоги постраждалим від війни.
Костя Орєхов з Києва допоміг врятуватися сестричці, дідусю та бабусі, коли у їхній будинок влучила ворожа ракета "Ураган".
Тимофій Федоренко з Києва плете сітки та кікімори, виготовляє окопні свічки для військових.
Олександр Дем’яненко з Полтавщини врятував молодшу сестру з палаючої квартири.
Тимур Пилипенко з Кропивницького грає у шахи з перехожими, а вилучені за це кошти передає за потреби армії.
Поліна Павленко з Київщини стала організатором волонтерського руху у своїй школі, за зібрані кошти вони разом з однокласниками купують джгути-турнікети, кровоспинні засоби та печі-буржуйки для нацгвардійців.
Сергій Мороз з Чернігівщини співає та передає зібрані коштина потреби військових.
Анастасія Кучерук та Єлизавета Вегера з Києва продають українські сувеніри піж час концертів ансамблю, у якому співають, а вилучені кошти передають благодійним фондам.
Данило Мойсеєв з Івано-Франківщини власноруч шиє та продає екоторбинки та за вилучені кошти купує теплі зимові речі для військових.
Маргарита Байдецька, Аріна Каспрук та Анна Буєвська з Вінниччини щодня випікають печиво і солодощі, продають вироби і збирають кошти на підтримку ЗСУ, зокрема допомагають пораненим військовим у госпіталях.
Злата Цуркан з Кривого Рогу підтримує поліцейських, виготовляючи обереги, а для військових готує листи з привітанняи та солодкі сюрпризи.
Крістіна Поцелуйко та Діана Сурінова з Одещини печуть печиво та передають його на передову, а також збирають речі першої необхідності для переселенців.
Олена Бічук з Житомирщини в’яже, вишиває та плете, вилучені кошти з продажу виробів передає у благодійні фонди.
Мілана Кропива з Волині допомагає плести маскувальні сітки та малює малюнки для військових. Разом з бабусею пече пиріжки та передає захисникам північного кордону.
Фото і відео: Ян Доброносов
Віра Міндабаєва з Волині разом з мамою виготовляє маскувальні костюми для український бійців.
Альона Жилка з Рівненщини збирає кошти для купівлі автомобіля для військових медиків.
Після нагородження Тіна Кароль у колі з дітьми-героями заспівали композицію "Україна — це ти".
На нагородження до дітей також завітали співак Wellboy, представниця України на дитячому Євробаченні та акторка Анна Трінчер, Youtube-блогери Magic Five.