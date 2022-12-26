Його фото бачив кожен: історія маленького Олексія зі Слов’янська отримала зворушливе продовження (фото)

Дитині зробили несподіваний сюрприз

Фотографія маленького хлопчика на ім’я Олексій, що тримає в руках різдвяний подарунок і шматочок хліба, облетіла мережу та торкнулася серця тисяч людей.

Маленький Льоша із міста Слов’янськ проживає з бабусею та дідусем. Саме вони дбають про дитину, доки її батько хоробро захищає нашу країну від російських окупантів. Матері хлопчика, на жаль, не стало. Про це розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Краматорська та Слов’янська.

Олексій. Фото — Стас Тараканів

19 грудня, у День святого Миколая, волонтери з Мукачево роздавали дітям з Ізюму та Слов’янська подарунки на честь свята. Олексій також отримав свій подарунок та потрапив у цей момент до об’єктиву. На фотографії хлопчик тримає в одній руці коробку, а в другій шматочок хліба. Зворушливе фото швидко розлетілося соціальними мережами.

Як повідомив "Укрінформ", хлопчик протягом кількох місяців живе з бабусею та дідусем у підвалі, ховаючись від обстрілів.

Патрульних Краматорська та Слов’янська теж зворушили ці щирі добрі очі, тож вони вирішили порадувати хлопчика. Поліцейські навідалися до дитини в гості та вручили їй солодкий подарунок.

Фото — Патрульна поліція

Крім того, правоохоронці показали дитині службовий автомобіль та ознайомили зі спорядженням патрульних.

Фото — Патрульна поліція

Зазначається, що хлопчик дуже зрадів такому сюрпризу. Він з великою радістю уявляв себе справжнім поліцейським.

Фото — Патрульна поліція

"Добрі справи робити легко і приємно. Творити добро не важко, важче бути байдужим", — зазначили патрульні.

У коментарях українці подякували поліцейським за вияв турботи та за те, що порадували маленького Олексія. Багато хто після цього почав просити контакти бабусі та дідуся хлопчика, щоб передати дитині подарунки та різну допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у День святого Миколая зірки українського шоубізнесу в Києві нагородили дітей, які наближають Перемогу.