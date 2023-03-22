Удар по Киевщине "шахедами": число погибших выросло (обновлено)

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей

Число жертв из-за ночной атаки на Киевскую область выросло. По состоянию на 15:00 стало известно еще о трех телах, которые спасатели достали из-под завалов общежития в Ржищеве.

Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области, передает "Украинская правда". Таким образом общее количество жертв выросло до семи человек.

"Возросло количество жертв. 7 погибших найдено на 14:30", — сказала спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Обновлено 16:15. По словам главы Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова, количество травмированных также увеличилось. Девять человек получили травмы, в том числе один ребенок. Он также добавил, что всего в Киевской области во время атаки оккупантов силами безопасности и обороны были сбиты 12 беспилотников.

Спасатели продолжают разбирать завалы общежития, работы еще не окончены. Напомним, что в ночь на 22 марта оккупанты запустили по Киевской и Житомирской областях дроны-камикадзе. В Житомирской области "шахеды" попали в объект инфраструктуры, обошлось без пострадавших. А вот в Ржіще Киевской области в результате попадания российского беспилотника были разрушены несколько этажей сразу двух общежитий. Также досталось учебному корпусу местного профессионального лицея.

Из общежитий в Ржищеве было эвакуировано более 200 жителей, часть одного из зданий почти полностью разрушена. Именно там продолжают поисковую работу спасатели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вечером 21 марта оккупанты выпустили по Одессе ракеты. Известно о попадании в общежитие монастыря УПЦ Московского патриархата.