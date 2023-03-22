Оккупанты уничтожают будущее: как выглядит разрушенный россиянами колледж в Харькове (фоторепортаж)

После вражеских обстрелов учебное заведение не подлежит восстановлению.

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать мирные города Украины, разрушая жилые дома и гражданскую инфраструктуру. С начала полномасштабного вторжения войска россии повредили тысячи учебных заведений, сотни – полностью разрушили. Только на Харьковщине обстреляно более 500 учебных заведений.

В самом Харькове оккупанты уничтожили лучшие вузы: университет Каразина, университет строительства и архитектуры, аэрокосмический университет, университет железнодорожного транспорта. А 5 февраля в результате вражеских обстрелов сильно пострадал Харьковский университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова — там частично разрушены два верхних этажа.

Кроме того, в июне прошлого года оккупанты ударили ракетой по жилищно-коммунальному колледжу университета имени Бекетова. Это учебное заведение расположено на улице Шевченко.

Как сейчас выглядит разрушенный колледж, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Разрушенный жилищно-коммунальный колледж в Харькове

Здание несколько раз подвергалось обстрелам

От обстрелов сильно пострадал главный корпус

От взрывов вылетели окна

Россияне обстреливали этот колледж несколько раз. От ракетных атак пострадал главный корпус и общежитие учебного заведения.

Снарядами повреждены окна, фасады и коммуникации зданий на территории колледжа. По предварительной оценке городских властей, здание восстановлению не подлежит.

В этом колледже готовили агрономов, работников ЖКХ, специалистов по ландшафту и предпринимателей. Сейчас студенты учатся онлайн.

Здание восстановлению не подлежит

В колледже готовили агрономов, работников ЖКХ и предпринимателей

Напомним, в начале февраля Харьков подвергся новому обстрелу со стороны россии. В результате вражеской атаки в городе были серьезные разрушения, пострадали люди.

А в конце января враг ударил по жилому дому в Харькове — взрывом разрушена крыша здания и частично квартиры на четвертом этаже, погибла женщина.