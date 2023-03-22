Оккупанты уничтожают будущее: как выглядит разрушенный россиянами колледж в Харькове (фоторепортаж)
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После вражеских обстрелов учебное заведение не подлежит восстановлению.
Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать мирные города Украины, разрушая жилые дома и гражданскую инфраструктуру. С начала полномасштабного вторжения войска россии повредили тысячи учебных заведений, сотни – полностью разрушили. Только на Харьковщине обстреляно более 500 учебных заведений.
В самом Харькове оккупанты уничтожили лучшие вузы: университет Каразина, университет строительства и архитектуры, аэрокосмический университет, университет железнодорожного транспорта. А 5 февраля в результате вражеских обстрелов сильно пострадал Харьковский университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова — там частично разрушены два верхних этажа.
Кроме того, в июне прошлого года оккупанты ударили ракетой по жилищно-коммунальному колледжу университета имени Бекетова. Это учебное заведение расположено на улице Шевченко.
Как сейчас выглядит разрушенный колледж, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Россияне обстреливали этот колледж несколько раз. От ракетных атак пострадал главный корпус и общежитие учебного заведения.
Снарядами повреждены окна, фасады и коммуникации зданий на территории колледжа. По предварительной оценке городских властей, здание восстановлению не подлежит.
В этом колледже готовили агрономов, работников ЖКХ, специалистов по ландшафту и предпринимателей. Сейчас студенты учатся онлайн.
Напомним, в начале февраля Харьков подвергся новому обстрелу со стороны россии. В результате вражеской атаки в городе были серьезные разрушения, пострадали люди.
А в конце января враг ударил по жилому дому в Харькове — взрывом разрушена крыша здания и частично квартиры на четвертом этаже, погибла женщина.