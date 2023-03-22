Окупанти нищать майбутнє: як виглядає зруйнований росіянами коледж у Харкові (фоторепортаж)

Після ворожих обстрілів навчальний заклад не підлягає відновленню.

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати мирні міста України, руйнуючи житлові будинки та цивільну інфраструктура. З початку повномасштабного вторгнення війська рф пошкодили тисячі навчальних закладів, сотні — повністю зруйнували. Лише на Харьківщині обстріляні понад 500 закладів освіти.

В самому Харкові окупанти знищили найкращі ВНЗ: університет Каразіна, університет будівництва та архітектури, аерокосмічний університет, університет залізничного транспорту. А 5 лютого внаслідок ворожого обстрілу сильно постраждав Харківський університет міського господарства імені О.М. Бекетова, — там частково зруйновано два верхні поверхи.

Крім того, в червні минулого року окупанти вдарили ракетою по житлово-комунальному коледжу університету імені Бекетова. Цей навчальний заклад розташований на вулиці Шевченка.

Як зараз виглядає зруйнований коледж, бачив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Зруйнований житлово-комунальний коледж у Харкові

Будівля декілька разів зазнавала обстрілів

Від обстрілів сильно постраждав головний корпус

Від вибухів повилітали вікна

Росіяни обстрілювали цей коледж декілька разів. Від ракетних атак постраждав головний корпус та гуртожиток навчального закладу.

Снарядами пошкоджені вікна, фасади та комунікації будівель, що розташовані на території коледжу. За попередньою оцінкою міської влади, будівля відновленню не підлягає.

В цьому коледжі готували агрономів, працівників ЖКГ, спеціалістів з ландшафту та підприємців. Зараз студенти навчаються онлайн.

Будівля відновленню не підлягає

У коледжі готували агрономів, працівників ЖКГ та підприємців

Нагадаємо, на початку лютого Харків зазнав нового обстрілу з боку росії. В результаті ворожої атаки у місті були серйозні руйнування, постраждали люди.

А наприкінці січня ворог вдарив по житловому будинку в Харкові — вибухом зруйновано дах будівлі та частково квартири на четвертому поверсі, загинула жінка.