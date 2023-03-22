Десятки людей у лікарні, є загиблі: на Київщині вночі "шахед" влучив у гуртожиток (фото)

Із гуртожитку були терміново евакуйовані сотні мешканців

В ніч проти 22 березня Київська область опинилася у прицілі ворожих безпілотників. Усі "шахеди", направлені на столицю, були успішно збиті, однак кілька БПЛА наробили біди в інших містах — зокрема Ржищеві. Внаслідок влучання російського безпілотника було зруйновано кілька поверхів одразу двох гуртожитків. Також дісталося і навчальному корпусу місцевого професійного ліцею. Посеред ночі у місті спалахнуло кілька пожеж, на їхню ліквідацію були відправлені спецпідрозділи рятувальників.

Подробиці російської атаки розповіли в пресслужбі ДСНС України, а також очільник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі. За словами головного поліцейського регіону, перші вибухи в Ржищеві пролунали близько третьої години ночі. Після цього спокій громади порушили ще кілька гучних звуків.

UPD від 10:46. За даними речниці ДСНС у Київській області Вікторії Рубан, у Ржищеві з-під завалів дістали ще одного загиблого. Таким чином загальна кількість жертв удара "шахедами" зросла до 4 осіб. Всі загиблі — дорослі, дітей серед них немає.

При цьому за даними Telegram-каналу NEXTA Live, серед поранених може бути 11-річна дитина.

Загальна площа займання сягнула 330 квадратних метрів. Із гуртожитків було евакуйовано понад 200 мешканців, частина однієї із будівель майже повністю зруйнована.

Ржищів Київської області на карті

Ось так виглядає колишній п'ятиповерховий гуртожиток

Як каже Нєбитов, до лікарні були госпіталізовані понад два десятки осіб. Станом на 7 ранку відомо про трьох загиблих і двох серйозно поранених. Також під завалами вдалося знайти одну особу, яка вижила. За різними даними, ще чtтверо чи п'ятеро людей можуть перебувати під уламками будівлі, пошукові роботи тривають. На місці працюють рятувальники, поліцейські та кінологи.

Рятувальники одразу ж кинулися розбирати завали

Пожежі довелося оперативно ліквідовувати

Уламків від будівлі чимало

"Загинули безневинні люди, в тому числі і водій швидкої, який приїхав рятувати громадян. Це ще один ганебний воєнний злочин окупанта", — підкреслив Андрій Нєбитов.

Пошукові роботи тривають і при світлі дня

Нагадаємо, що цієї ночі Україна зазнала масованої атаки "шахедів". Як зазначили у Генштабі ЗСУ, сили протиповітряної оборони змогли знищити 16 із 21 ворожих цілей. Перед цим же росіяни вдарили ракетами по Одесі.

"Телеграф" повідомляв, що один зі снарядів влучив у житловий будинок, а інший — частково зруйнував гуртожиток ченців УПЦ МП.