Є жертви: стало відомо про руйнування у двох областях України після нічної атаки дронів

На Київщині відомо про щонайменше трьох загиблих людей

Атака росіян на українські мирні міста напередодні не обійшлося без руйнувань та нових жертв. Після ракетного удару по Одесі ворог запустив пізно вночі кілька десятків "шахедів", котрі атакували не один український регіон. Найбільше дісталося Київщині, де є загиблі, та Житомирщині — не обійшлося без руйнувань інфраструктури.

Деталі повідомили представники Київської та Житомирської ОВА, а також пресслужби ДСНС України. Додамо, що за даними Генштабу, всього Україну атакував 21 безпілотник, однак 16 із них вдалося знищити.

На Київщині один із "шахедів" влучив у кілька цивільних об'єктів в Обухівському районі. Відомо про часткове руйнування 4 і 5 поверхів у двох гуртожитках, а також триповерхового навчального корпусу профліцею. Через удар БПЛА розпочалися пожежі, на ліквідацію яких оперативно вирушили рятувальники.

Рятувальники на місці події

Відомо про щонайменше трьох загиблих і двох поранених, також 1 особу вдалося врятувати з-під завалів живою. Триває розбір завалів і пошук імовірних жертв.

Загалом кількість травмованих через атаку дронів у Київській області сягає 7 осіб.

На Житомирщині сталося влучання в один із інфраструктурних об'єктів. На щастя, в цьому регіоні обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, що внаслідок нічного ракетного удару по Одеській області теж були зафіксовані влучання в цивільні об'єкти. Зокрема, постраждав гуртожиток ченців УПЦ МП.