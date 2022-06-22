Массированный обстрел Харьковщины: стало известно о большом числе погибших

Жертвами атак оккупантов стали не менее 10 мирных жителей

В среду, 22 июня, российские оккупанты из минометов накрыли село Пришиб Изюмского района, в результате чего погибли 5 местных жителей. Обстрелы, которые несли за собой смерть мирных жителей, были также в Чугуеве и Золочеве.

Как передает "Суспільне", об этом сообщил глава Изюмской райадминистрации Степан Масельский. По его словам, все погибшие в Пришибе оказались женщинами.

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"Погибли пять мирных жителей. Все женщины, которые находились в селе у подъезда многоэтажного дома. Обстрел был четыре часа назад [около 13:30 – прим. ред]", — сказал Масельский.

Село Пришиб на Харьковщине находится недалеко от Балаклеи

Тем временем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что российские военные утром 22 июня обстреляли город Чугуев в Харьковской области. Снаряды попали в частные гаражи, хозяйственное сооружение и магазин, в результате чего было 3 пожара.

Еще один снаряд попал в объект городского теплоснабжения и унес жизни двух женщин.

Оккупанты 22 июня обстреляли Чугуев в Харьковской области

Снаряды попадали в объекты гражданской инфраструктуры

Без жертв, к сожалению, не обошлось

Ракетный удар нанесли российской военные и по Золочеву в Харьковской области. Об этом сообщил глава Золочевской общины Виктор Коваленко. По его словам, в результате прилета погибли двое мужчин (47 и 52 лет) и одна женщина в возрасте 51 года.

Россияне били ракетами по Золочеву и Чугуеву на Харьковщине

Ранее "Телеграф" сообщал, что обстрел Харькова может затянуться — об этом предупредил советник главы ОП Алексей Арестович, он также не исключил новой атаки россии на Харьков. Тем временем оккупанты продвигаются на Луганщине и нацелились на новые населенные пункты под Северодонецком.