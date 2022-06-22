россия нацелилась на еще два населенных пункта под Северодонецком (карта)

Враг продавливает на востоке, обстреливает по всей линии фронта

Оккупанты пытаются захватить не только Северодонецк, но и заблокировать украинских военных в его окрестностях. После захвата Тошковки, Устиновки и других населенных пунктов Луганской области, враг пытается атаковать на север и запад.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, бои идут в районе Боровского и Воронового. Северодонецкое направление, как и Бахмутское для врага приоритетное с целью выхода на границы Луганской области.

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От Воронового до юго-восточного пригорода Северодонецка — Сиротиного 5 км.

Оккупанты атакуют в сторону Северодонецка/ Карта Deepstatemap

В сторону Славянска враг постоянно обстреливает, чтобы создать условия для восстановления наступления. Росвойска атаковали из РСЗО возле Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки, Адамовки. Согласно имеющимя данным, с этого направления часть штабных частей перебросили в сторону Сватово.

На Бахмутском направлении враг перегруппировался. Оккупанты штурмовали в сторону Углегорской ТЭС. Украинские воины отбили врага, также остановили наступление в направлении из Молодежного на Катериновку.

Карта боев на Бахмутском направлении

В сторону Краматорска, Авдеевки, Новопавловки, Запорожья враг обстреливает населенные пункты и позиции украинский войск из артиллерии и авиации, пытается не допустить переброса украинских войск на другие направления.

На юге пытается атаковать, чтобы сдержать наступление — обстреливали из РСЗО и артиллерии в Таврийском, Шевченковом, Квитневом, Киселевке. Последний населенный пункт украинские военные заняли совсем недавно, о чем сообщил советник главы ОП Алексей Арестович. Также враг атаковал с воздуха возле Белой Криницы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после захвата Тошковки россия наступает также в сторону Лисичанска. Согласно картам боевых действий, россия может угрожать городу уже в ближайшие дни.