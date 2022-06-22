Харьков и область снова под обстрелом: россия атаковала жилые дома и инфраструктуру (фото, видео)

Точное количество погибших и раненых еще уточняется — спасатели работают на месте "прилетов"

Харьковскую область оккупанты беспрестанно проливают огнем, как запуская ракеты со стороны Белгорода, так и используя РСЗО и артиллерию. Ночь в регионе прошла с обстрелами — есть погибший в Золочеве, спасатели продолжают разбирать завалы. В Чугуеве после утренних "прилетов" начался пожар. Жители региона сообщают о продолжающейся канонаде.

Обстрел ночью в Золочеве был направлен именно против жилых домов, местный телеграм-канал сообщает о прямом попадании ракеты в многоквартирный двухэтажный дом. Еще один сильно поврежден. По состоянию на 8:30 найдено тело одного человека, двум раненым оказывают помощь.

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Пострадали также и хозяйственные постройки неподалеку.

Ракета попала в центр дома

Дом разрушен

Разрушение дома в Золочеве

После "прилета" начался пожар

Отметим, что ракеты по Харькову и области выпускают из Белгорода. В сети появилось видео, что одна из них взорвалась над российским городом.

Утром 22 июня обстрел произошел в Чугуеве. По данным журналиста Юрия Ларина, стреляли из артиллерии. Снаряды попали в гражданскую инфраструктуру, предварительно — детскую площадку, котельную, магазин. Над городом густой дым. Из-за обстрелов отменили движение транспорта. Предварительно — в котельное есть погибшие, официальной информации пока нет — необходимо разобрать завалы.

Накануне Чугуев также сильно обстреливали, погибли шестеро человек. Согласно данным главы ОВА, всего по Харьковщине ранены 16 человек, а погибли — 15. Пожарные тушили возгорания после обстрелов в Индустриальном, Киевском, Слободском районах Харькова, в Чугуевском, Изюмском, Купянском, Богодуховском районах области.

Во время обстрела в Индустриальном районе накануне в Харькове использовался РСЗО "Ураган". Из-за удара по гражданским объектам погибли 5 человек и 11 получили ранения.

Ранее "Телеграф" писал, что обстрелы Харькова могут затянуться — об этом предупредил советник главы ОП Алексей Арестович, он также не исключил новой атаки россии на Харьков. Тем временем оккупанты продвигаются на Луганщине и нацелились на новые населенные пункты под Северодонецком.