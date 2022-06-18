Оккупанты ударили по Харькову и Кривому Рогу, есть прилеты: что известно

В результате обстрелов повреждена инфраструктура, есть несколько пострадавших

В субботу, 18 июня, оккупационная армия россии нанесла очередные ракетные удары по мирным городам Украины. От обстрелов пострадали Харьков и Кривой Рог. Местные жители сообщают о нескольких прилетах и разрушениях гражданской инфраструктуры.

Оккупанты обстреляли Харьков и Кривой Рог

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Согласно предварительной информации, которую обнародовал глава криворожской военной администрации города Александр Вилкул, вражеская российская армия запустила ракеты по Ингулецкому району города. В результате обстрела оккупантов есть разрушения и даже пострадавшие среди гражданского населения.

Кроме того, данные по прилетам по Кривому Рогу подтвердили и власти Днепропетровской области. В частности, глава обладминистрации Валентин Резниченко сообщил, что из-за вражеского "прилета", который состоялся в 13:15, предварительно травмированы два человека. Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб.

Что касается Харькова, то местные Телеграммы-каналы уже публикуют фото и видео прилетов в одном из жилых районов многострадального населенного пункта. Жители города сообщают о сильных взрывах и плотном дыме, который виднеется в десятках метров от прилета. Однако подробной информации о местах, куда попали российские ракеты и вероятных пострадавших в результате обстрела оккупантов, пока не разглашают.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время ракетных обстрелов города Харькова, который российская армия нанесла несколькими днями раньше, пострадали шесть человек, один из них — смертельно. Кроме взрослых, травмы получили и дети.