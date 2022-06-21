Россияне ударили "Ураганом" по Харькову: много жертв и больше десятка пострадавших (фото)

Снарядами накрыли Индустриальный район города

Во вторник, 21 июня, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре Харькова. Ракета попала в Индустриальный район, где не было ни одного военного объекта.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook.

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По словам правоохранителя, вражеские снаряды попали в коммерческие и жилые здания. По предварительной информации, россияне стреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган".

К сожалению, в результате обстрела погибли 5 человек, а еще 11 получили ранения.

Сотрудники полиции задокументировали очередное преступление россиян и внесли сведения в реестр по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Тем временем глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты также обстреляли село Уды Золочевской общины, в результате чего еще 3 мирных жителя погибли.

"Во время обстрела в Безруках, Дергачевской общины, погибла 8-летняя девочка. Ее мать получила ранения. За все время полномасштабной войны от рук оккупантов в Харьковской области погибли уже 43 ребенка. Еще 130 детей получили ранения. К сожалению, эти цифры растут", – добавил Синегубов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по словам Синегубова, в случае повторной атаки оккупантов на Харьков военнослужащие ВСУ готовы дать им отпор.