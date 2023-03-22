Удар по Київщині "шахедами": кількість загиблих зросла (оновлено)

Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей

Кількість жертв через нічну атаку на Київську область зросла. Станом на 15:00 стало відомо ще про три тіла, які рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку в Ржищеві.

Про це повідомили у ДСНС Київської області, передає "Українська правда". Таким чином, загальна кількість жертв зросла до семи чоловік.

"Зросла кількість жертв. 7 загиблих знайдено на 14:30", — сказала спікер ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Оновлено 16:15. За словами очільника Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова, кількість травмованих також збільшилася. Дев'ять осіб отримали травми, серед них одна дитина. Він також додав, що всього на Київщині під час атаки окупантів силами безпеки і оборони було збито 12 безпілотників.

Рятувальники продовжують розбирати завали гуртожитку, роботи ще не закінчені. Нагадаємо, що в ніч на 22 березня окупанти запустили по Київській та Житомирській областях дрони-камікадзе. На Житомирщині "шахеди" влучили в об'єкт інфраструктури, обійшлося без постраждалих. А от у Ржищеві Київської області внаслідок влучання російського безпілотника було зруйновано кілька поверхів одразу двох гуртожитків. Також дісталося навчальному корпусу місцевого професійного ліцею.

З гуртожитків у Ржищеві було евакуйовано понад 200 мешканців, частину однієї з будівель майже повністю зруйновано. Саме там тривають пошукові роботи рятувальників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ввечері 21 березня окупанти випустили по Одесі ракети. Відомо про влучання в гуртожиток монастиря УПЦ Московського патріархату.