"Кто-то бросил камешек": появилось видео со взрывом в бухте Севастополя

Взрыв раздался в 4:43

Утром 22 марта во временно оккупированном Севастополе в Крыму прогремело несколько мощных взрывов. Громкие звуки было слышно в нескольких районах города, после чего в Севастопольской бухте закрыли рейд. В Сети появилось новое видео утреннего происшествия.

Украинский активист и блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале показал, что произошло с бухтой этим утром в оккупированном российскими захватчиками городе Крыма. Серия взрывов в районе Южной бухты Севастополя произошла в период с 4:00 до 5:00 утра.

"Появилось еще одно видео, как в бухту оккупированного Севастополя кто-то бросил ночью камешек", — написал блогер в описании под видео.

Стоит отметить, что после ряда взрывов в городе некоторые местные жители отметили в сети, что эти звуки — не иначе как работа ПВО. Но уже вскоре ситуацию взялся комментировать псевдогубернатор и главный гауляйтер Севастополя михаил розважаев. Он заявил, что город якобы был атакован "надводными беспилотниками".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 20 марта в Крыму были замечены беспилотники, а утром следующего дня в Джанкое прогремели несколько взрывов. В социальных сетях появилась информация о том, что территорию одной из местных школ упали обломки сбитого БПЛА.