Аеропорт у Бєлгороді атакував безпілотник із вибухівкою: що пишуть росЗМІ

Аеропорт знаходиться за 35 км від кордону з Україною

У прикордонному російському місті Бєлгород знову неспокійно. Цього разу інцидент трапився на території міжнародного аеропорту ім. В. Г. Шухова, де безпілотний літальний апарат літакового типу з вибухівкою врізався в паркан огорожі.

Після того, як БПЛА влетів у огорожу, стався вибух. Під час падіння вибуховий пристрій здетонував. Про це сьогодні, 11 квітня, повідомляє Telegram-канал Shot.

"Безпілотник з вибухівкою врізався в паркан міжнародного аеропорту в Бєлгороді. Що намагався атакувати дрон, який вибухнув, з’ясовується, але всі його плани розбилися об паркан", — йдеться в повідомленні.

Жертв і постраждалих внаслідок пригоди в аеропорту нема. Зазначається, що пошкоджено огорожу і кабель сигналізації. На цей момент аеропорт не працює. Фахівці обстежують уламки безпілотника та місце вибуху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в середині березня Бєлгород здригнувся від серії потужних вибухів. Як пізніше з’ясувалося, росіяни запустили ракету по своїй же території. Вона, ймовірно, була запущена із системи протиповітряної оборони. Місцеві мешканці встигли зняти на відео запуски.