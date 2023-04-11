Аэропорт в Белгороде атаковал беспилотник со взрывчаткой: что пишут росСМИ

Аэропорт находится в 35 км от границы с Украиной

В приграничном российском городе Белгород снова неспокойно. На сей раз инцидент случился на территории международного аэропорта им. В. Г. Шухова, где беспилотный летательный аппарат самолëтного типа со взрывчаткой врезался в забор ограждения.

После того как БПЛА влетел в ограждение, произошел взрыв. При падении взрывное устройство сдетонировало. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

"Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта в Белгороде. Что пытался атаковать взорвавшийся дрон, выясняется, но все его планы разбились о забор", — говорится в сообщении.

Аэропорт Белгорода

Жертв и пострадавших в результате происшествия в аэропорту нет. Отмечается, что был поврежден забор и кабель сигнализации. На данный момент аэропорт не работает. Специалисты обследуют обломки беспилотника и место взрыва.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в середине марта Белгород содрогнулся от серии мощных взрывов. Как позже выяснилось, россияне запустили ракету по своей же территории. Она, вероятно, была запущена из системы противовоздушной обороны. Местные жители успели снять на видео запуски.