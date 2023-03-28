В москве упал желто-синий беспилотник с лозунгом "Слава Украине" (фото)

Разрушений после падения БПЛА нет, эксперты выясняют, кто и откуда мог его запустить

В Новой Москве продолжаются странности с беспилотниками. Несколько недель назад в населенном пункте шумихи наделали дроны с бело-красными сигнальными огнями. Теперь же возле железной дороги нашли обломки якобы "украинского БПЛА".

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По их информации, дрон упал в 100 метрах от железнодорожного полотна.

Заметил обломки 53-летний житель села Свитино во время прогулки с собакой и тут же сообщил в экстренные службы. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Выглядит разбитый якобы "украинский БПЛА" очень стереотипно: выкрашен в желто-синий цвет, а на одном из крыльев видна надпись "Слава Украине". Также сообщается, что размах крыльев упавшего БПЛА примерно два метра. Примечательно, что в использовании ВСУ дроны подобного раскраса замечены не были. Украинская сторона пока никак не комментировала этот инцидент.

"Предварительно, БПЛА самодельный — из дерева и пенопласта. На корпусе — украинский националистический лозунг. Эксперты устанавливают, что у него внутри, а также кто и откуда его запустил", — пишут российские Telegram-каналы.

Отметим, что Новая Москва — это территории, которые были присоединены к Московской области в 2012 году в рамках масштабного расширения границ. Населенный пункт расположен в примерно 100 км от столицы россии и в 500-700 км от границы с Украиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что рядом с объектом "Газпрома" под Москвой упал беспилотник. Он был замечен в нескольких метрах от территории газовой компрессорной станции.