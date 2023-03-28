У москві впав жовто-синій безпілотник із гаслом "Слава Україні" (фото)

Руйнувань після падіння БПЛА немає, експерти з’ясовують, хто і звідки міг його запустити

У Новій Москві тривають дивацтва з безпілотниками. Кілька тижнів тому в населеному пункті галасу наробили дрони з біло-червоними сигнальними вогнями. Тепер біля залізниці знайшли уламки нібито "українського БПЛА".

Про це повідомляють російські Telegram-канали. За їхньою інформацією, дрон упав за 100 метрів від залізничного полотна.

Помітив уламки 53-річний житель села Світіно під час прогулянки з собакою і одразу повідомив екстрені служби. За попередніми даними, жертв та руйнувань немає.

Виглядає розбитий нібито "український БПЛА" дуже стереотипно: пофарбований у жовто-синій колір, а на одному з крил видно напис "Слава Україні". Також повідомляється, що розмах крил БПЛА, що впав, приблизно два метри. Примітно, що у використанні ЗСУ дрони подібної розмальовки не були помічені. Українська сторона поки що ніяк не коментувала цей інцидент.

"Попередньо, БПЛА саморобний — із дерева та пінопласту. На корпусі — українське націоналістичне гасло. Експерти встановлюють, що у нього всередині, а також хто і звідки його запустив", — пишуть російські Telegram-канали.

Зазначимо, що Нова Москва – це території, які були приєднані до Московської області у 2012 році у рамках масштабного розширення кордонів. Населений пункт розташований приблизно за 100 км від столиці росії та за 500-700 км від кордону з Україною.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що поруч із об’єктом "Газпрому" під москвою впав безпілотник. Він був помічений за кілька метрів від території газової компресорної станції.