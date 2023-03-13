Таємничі безпілотники підняли на вуха частину ППО, яка захищає москву

Безпілотники були з біло-червоними сигнальними вогнями

У росії продовжують відбуватися незрозумілі інциденти, пов’язані з дронами. У мережі з’явилася інформація про три невідомі безпілотники, які вели розвідку над частиною протиповітряної оборони в Новій Москві, що захищає столицю рф.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Збройні сили України", посилаючись на інформацію, яку сьогодні опублікували деякі російські видання.

Зазначається, що невідомі безпілотники трималися висоти приблизно 200 метрів, проте, наближаючись до військової частини, трохи знизилися, покружляли і полетіли назад. Після інциденту російські правоохоронці взялися обстежувати ліс. Однак жодних слідів операторів дрона їм не вдалося виявити. Безпілотники нібито мали великі розміри і були з біло-червоними сигнальними вогнями.

"Інформацію зібрано, кацапське пе ве о "відпрацювало" на 100%", — йдеться в повідомленні Telegram-каналу ЗСУ.

Фото — Труха Україна

У Telegram-каналі Mash повідомляється, що через добу після виявлення трьох дронів, один з апаратів знову з’явився неподалік військової частини. Цього разу він летів у бік АЗС "Татнефть" поблизу поселення Краснопахорське.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці лютого в небі над санкт-петербургом помітили невідомий літаючий об’єкт. У зв’язку з цим у місті було закрито аеропорт та введено план "Ковер".