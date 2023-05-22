"Диктатурі кремля настав час покласти край": російські добровольці передали "привіт" путіну (відео)

Російські добровольці, що воюють за ЗСУ, анонсували повернення додому

Бійці Легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України проти окупантів, анонсували "повернення додому".

На сторінці добровольців у Телеграм було опубліковано відеозвернення до росіян, де боєць розповів, чого бажає для своєї батьківщини.

Він зазначив, що хотів би, щоб його сім’я жила у вільній країні, а не в країні, що прогнила від путінського режиму.

"Жителі росії! Ми — такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі та взяли зброю, щоб відстояти нашу та вашу свободу.

Але сьогодні всім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Пора покласти край диктатурі кремля. Легіон повертається додому", — йдеться у підписі до відео.

Пізніше каналі добровольців з’явилося нове звернення. У ньому бійці попросили мешканців прикордонних з Україною регіонів залишатися вдома та не чинити опір.

"Не бійтеся: ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько!" — додали в Легіоні.

У той самий час у мережі почали публікувати кадри, на яких бійці "Російського добровольчого корпусу" знаходяться на території Брянської і Білгородської областей рф.

Раніше "Телеграф" публікував історії іноземців, які загинули у боях за Україну.