Довелося зупиняти поїзди: у росії нові диверсії на залізниці (відео)

У ніч на 18 травня у росії зафіксовано нові спроби диверсій

У росії продовжуються масові випадки диверсій на залізницях. У ніч проти 18 травня невідомі підпалили релейні шафи в Казані, ще один випадок стався у Брянській області.

Як пишуть росЗМІ, на залізниці в Казані підпалили відразу чотири релейні шафи.

Внаслідок інциденту було затримано п’ять вантажних складів.

"Гаряче обладнання виявили вночі на перегоні в районі станції Дербишки в Радянському районі міста. Співробітники станції викликали поліцейських, які приїхали на місце разом із двома службовими собаками, проте сліду зловмисників взяти не змогли. На місці підпалу було знайдено запальничку і кулькову ручку", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські наголошують на складностях у пошуках причетних, адже на даній ділянці дороги не було відеоспостереження.

Другий нічний епізод стався на 20-му кілометрі перегону Свень – Полужжя у Брянській області. Тут невідомий підпалив одну релейну шафу, яку оперативно вдалося загасити місцевим жителям. За даними джерела, особливих ушкоджень тут немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що сьогодні невідомі підірвали залізницю у Криму.