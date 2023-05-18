У Криму підірвали залізницю, поїзд зійшов із колій: перші деталі

У Криму невідомі підірвали залізничне полотно

У тимчасово окупованому Криму, де почастішали випадки диверсій, пролунав вибух на залізниці.

Як пишуть російські ЗМІ, внаслідок інциденту зі шляхів зійшли кілька вагонів поїзда.

За даними джерела, підрив залізничного полотна стався 18 травня близько 8.20 ранку в районі Бахчисараю.

Внаслідок цього інцидент рух електропоїздів на перегоні Сімферополь — Севастополь припинено.

Інше джерело зазначає, що під час вибуху з колій зійшли п’ять вагонів із зерном.

Інформацію вже підтвердив так званий радник голови Криму Олег Крючков. За його словами, пасажирів доставлять до необхідних станцій автобусами.

"Про відновлення руху буде повідомлено додатково", – сказав окупант.

Про постраждалих внаслідок інциденту поки що не повідомляється.

Раніше Телеграф писав про те, що НП на залізниці відбувалися останнім часом у Брянській області російської федерації. Спочатку там перекинулися і спалахнули до десяти вагонів поїзда з нафтопродуктами, після чого в результаті підриву залізничного полотна там також перекинулися кілька вагонів вантажного поїзда.