В Крыму подорвали железную дорогу, поезд сошел с путей: первые детали, фото и видео

В Крыму неизвестные подорвали железнодорожное полотно

Во временно оккупированном Крыму, где участились случаи диверсий, прогремел взрыв на железной дороге.

Как пишут российские СМИ, в результате инцидента с путей сошли несколько вагонов поезда.

По данным источника, подрыв ж/д полотна произошел 18 мая около 8:20 утра в районе Бахчисарая.

Бахчисарай на карте

По информации местных СМИ, взрыв прогремел недалеко от села Чистенькое.

Вот так выглядит сошедший с рельс поезд

В результате инцидента движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено.

Источники пишут, что взрыв произошел в начале состава. В результате инцидента повреждены 50 метров полотна, а под рельсами образовалась полутораметровая воронка.

Говорят, что на месте осталась огромная воронка

Другой источник отмечает, что при взрыве с путей сошли пять вагонов с зерном.

Информацию уже подтвердил так называемый "советник главы Крыма" олег крючков. По его словам, пассажиров доставят до нужных станций на автобусах.

"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", – сказал оккупант.

Так называемый "глава" Крыма сергей аксенов заявил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ЧП на железной дороге происходили в последнее время в Брянской области российской федерации. Сперва там перевернулись и загорелись до десяти вагонов поезда с нефтепродуктами, после чего в результате подрыва ж/д полотна там так же перевернулись несколько вагонов грузового поезда.