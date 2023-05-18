В Крыму подорвали железную дорогу, поезд сошел с путей: первые детали, фото и видео
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В Крыму неизвестные подорвали железнодорожное полотно
Во временно оккупированном Крыму, где участились случаи диверсий, прогремел взрыв на железной дороге.
Как пишут российские СМИ, в результате инцидента с путей сошли несколько вагонов поезда.
По данным источника, подрыв ж/д полотна произошел 18 мая около 8:20 утра в районе Бахчисарая.
По информации местных СМИ, взрыв прогремел недалеко от села Чистенькое.
В результате инцидента движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено.
Источники пишут, что взрыв произошел в начале состава. В результате инцидента повреждены 50 метров полотна, а под рельсами образовалась полутораметровая воронка.
Другой источник отмечает, что при взрыве с путей сошли пять вагонов с зерном.
Информацию уже подтвердил так называемый "советник главы Крыма" олег крючков. По его словам, пассажиров доставят до нужных станций на автобусах.
"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", – сказал оккупант.
Так называемый "глава" Крыма сергей аксенов заявил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее "Телеграф" писал о том, что ЧП на железной дороге происходили в последнее время в Брянской области российской федерации. Сперва там перевернулись и загорелись до десяти вагонов поезда с нефтепродуктами, после чего в результате подрыва ж/д полотна там так же перевернулись несколько вагонов грузового поезда.