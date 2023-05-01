ЧП с поездом под Брянском: после взрыва путей введен план "Перехват", новые детали

В совершении подрыва подозревают одного или двух диверсантов

Появились новые подробности инцидента с подрывом железнодорожных путей в Брянской области рф. Силовики уже якобы установили приметы подрывателя и ведут его поиски.

Как пишут российские СМИ, в преступлении подозревается "мужчина одетый в чёрное приблизительно сорока лет, ростом около 170 сантиметров".

Уточняется, что подозреваемый передвигался на велосипеде и у него был черный рюкзак. Выяснить это удалось при помощи камер видеонаблюдения, хотя кадры в сеть не публикуют.

На юго-западе Брянской области уже введен план "Перехват".

По данным других источников, подозреваемых в подрыве путей было двое.

Местные СМИ заверяют, что целью диверсантов был именно этот поезд с топливом и стройматериалами.

РосСМИ пишут, что взрывчатка имела мощность 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Отмечается, что приметы в полицию передал якобы очевидец. Он заметил на месте взрыва мужчину.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сегодня в рф начался мощный пожар в Забайкальском крае. Там горит улица, на которой расположены дома семей российских военных. СМИ пишут, что огонь уничтожил минимум 9 сооружений.