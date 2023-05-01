Уже пишут про подрыв: в Брянской области произошло серьезное ЧП с поездом (фото, видео)
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В Брянской области очередное ЧП — здесь поезд сошел с рельсов
В россии, где сегодня, 1 мая, с утра горит в Забайкальском крае и ночью было неспокойно под Петербургом, новое ЧП — тут поезд сошел с рельсов.
Как пишут российские СМИ, инцидента произошел в Брянской области. Предварительная причина схода состава — подрыв железной дороги.
Источник отмечает, что полотно было повреждено на перегоне Рассуха — Унеча, по которому двигался железнодорожный состав с 60 вагонами, гружёный нефтепродуктами и пиломатериалами.
Предварительно, в результате схода поезда с рельсов 7-8 вагонов перевернулись, на месте начался пожар.
В то же время брянский губернатор подтвердил, что на ж/д путях в Унечском районе сработало неустановленное взрывное устройство. Он также отметил, что пострадавших нет.
По данным другого источника, место, где сработало взрывное устройство, оцеплено. К месту происшествия никого не пускают — там работают силовики и спасатели.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в марте на территории оккупированного Крыма был уничтожен поезд россиян, который перевозил крылатые ракеты.