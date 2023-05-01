Уже сгорело 9 домов: в россии огонь охватил жилье семей оккупантов (видео)

В Забайкальском крае рф горят жилые дома

Масштабные пожары на территории страны-оккупанта не прекращаются. В ночь на 1 мая в городе Борзя Забайкальского края рф пламя повредило или уничтожило не менее девяти жилых домов.

Как пишут российские СМИ, на месте работают десятки спасателей и 6 единиц техники МЧС. Также к спасению города присоединились волонтеры.

"Тушение осложняет сильный ветер до 23 м/с. К месту пожара направлены 36 человек, 9 единиц техники, пожарный поезд", — сообщают спасатели.

Как написал офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, в данном городе проживают семьи российских военных из соседней воинской части.

В то же время в полиции сообщили, что на место пожара прибыл весь личный состав отдела МВД России по Борзинскому району.

"Более 70 сотрудников помогают пожарным. Полицейские проводят оповещение населения, помогают эвакуироваться гражданам", — отмечают полицейские.

Отметим, что о погибших и пострадавших в результате пожара не сообщается. Также неизвестны и причины возгорания.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 1 мая неизвестные подорвали опору ЛЭП под Петербургом.