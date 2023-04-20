Под Москвой горят телевизоры: пожар охватил сотни квадратных метров (видео)

Во время пожара сгорели уже готовые телевизоры

Только вчера в Нижегородской области россии горел склад на площади 4 тыс. квадратных метров, а сегодня в россии новый пожар. Огонь охватил завод в московском Зеленограде.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Возгорание произошло на площади 200 квадратов, ему присвоено первый повышенный ранг опасности.

Пожар случился на заводе электронных приборов "Квант". Именно тут производят телевизоры брендов Xiaomi, Hyundai, Starwind и многих других. Как сообщают очевидцы, горит готовая продукция.

Дым и огонь видны на втором этаже трехэтажного здания. Сотрудников эвакуировали, а на место прибыли экстренные службы. Для тушения возгорания готовили вертолет. Спустя время появилась информация, что пожар удалось ликвидировать. О последствиях пожара и размерах убытков пока не сообщается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Москве загорелся фермерский рынок. Столб огня и облако черного дыма были видны за сотни метров. Движение по улицам, которые находятся рядом, ограничили для автомобилей и пешеходов. Локализовать пожар удалось только под утро.