Під Москвою горять телевізори: пожежа охопила сотні квадратних метрів (відео)

Під час пожежі згоріли вже готові телевізори

Лише вчора у Нижегородській області росії горів склад на площі 4 тис. квадратних метрів, а сьогодні у росії нова пожежа. Вогонь охопив завод у московському Зеленограді.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Займання сталося на площі 200 квадратів, йому надано перший підвищений ранг небезпеки.

Пожежа сталася на заводі електронних приладів "Квант". Саме тут виробляють телевізори брендів Xiaomi, Hyundai, Starwind та багатьох інших. Як повідомляють свідки, горить готова продукція.

Дим та вогонь видно на другому поверсі триповерхової будівлі. Співробітників евакуювали, а на місце прибули екстрені служби. Для гасіння пожежі готували вертоліт. Через деякий час з’явилася інформація, що пожежу вдалося ліквідувати. Про наслідки пожежі та розміри збитків поки не повідомляється.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Москві спалахнув фермерський ринок. Стовп вогню та хмара чорного диму було видно за сотні метрів. Рух вулицями, що знаходяться поряд, обмежили для автомобілів та пішоходів. Локалізувати пожежу вдалося лише під ранок.