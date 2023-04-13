У москві знову масштабна пожежа: вогонь і дим було видно за кілометри (вражаючі фото та відео)

У Москві спалахнув фермерський ринок, у мережі діляться фото та відео пожежі

У Москві в ніч на 13 квітня сталася масштабна пожежа на фермерському ринку. На місце прибули 13 одиниць техніки та 42 рятувальники.

Як пишуть росЗМІ, інцидент стався у московському районі Хімки. За уточненими даними, спалах відбувся у ресторані "Чайхона", який працює цілодобово.

На момент пожежі на території ринку нікого не було.

Пожежа сталася у Хімках

"Загорівся ринок. Там знаходиться "Чайхона". Вона вночі працює, вони готують на газовому устаткуванні. З дальньої сторони знаходиться заправка. З цього боку автозапчастини, там також багато обладнання, балони, фарби", — пишуть російські пабліки.

Через масштабну пожежу, площа якої перевищила 300 квадратних метрів, було вирішено обмежити рух прилеглими вулицями.

Ближче до ранку пожежу було локалізовано.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Москві впав БПЛА з написом "Слава Україні". Жовто-блакитний дрон налякав жителя, який негайно викликав спецслужби на місце, де знайшов уламки.