У москві знову масштабна пожежа: вогонь і дим було видно за кілометри (вражаючі фото та відео)
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У Москві спалахнув фермерський ринок, у мережі діляться фото та відео пожежі
У Москві в ніч на 13 квітня сталася масштабна пожежа на фермерському ринку. На місце прибули 13 одиниць техніки та 42 рятувальники.
Як пишуть росЗМІ, інцидент стався у московському районі Хімки. За уточненими даними, спалах відбувся у ресторані "Чайхона", який працює цілодобово.
На момент пожежі на території ринку нікого не було.
"Загорівся ринок. Там знаходиться "Чайхона". Вона вночі працює, вони готують на газовому устаткуванні. З дальньої сторони знаходиться заправка. З цього боку автозапчастини, там також багато обладнання, балони, фарби", — пишуть російські пабліки.
Через масштабну пожежу, площа якої перевищила 300 квадратних метрів, було вирішено обмежити рух прилеглими вулицями.
Ближче до ранку пожежу було локалізовано.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Москві впав БПЛА з написом "Слава Україні". Жовто-блакитний дрон налякав жителя, який негайно викликав спецслужби на місце, де знайшов уламки.