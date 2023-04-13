В москве снова масштабный пожар: огонь и дым было видно за километры (впечатляющие фото и видео)

В Москве вспыхнул фермерский рынок, в сети делятся фото и видео пожара

В москве в ночь на 13 апреля произошел масштабный пожар на фермерском рынке. На место прибыли 13 единиц техники и 42 спасателя.

Как пишут росСМИ, инцидент произошел в московском районе Химки. По уточненным данным, возгорание произошло в ресторане "Чайхона", который работает круглосуточно.

В момент пожара на территории рынка никого не было.

Пожар произошел в Химках

"Загорелся рынок. Там находится "Чайхона". Она ночью работает, они готовят на газовом оборудовании. С дальней стороны находится заправка. С этой стороны автозапчасти, там тоже много оборудования, баллоны, краски", — пишут российские паблики.

Из-за масштабного пожара, площадь которого превысила 300 квадратных метров, было решено ограничить движение по прилегающим улицам.

Ближе к утру возгорание было локализовано.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Москве упал БПЛА с надписью "Слава Украине". Желто-голубой дрон испугал жителя, который немедленно вызвал спецслужбы на место, где нашел обломки.