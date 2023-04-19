У росії масштабна пожежа: палають тисячі квадратних метрів (відео)

Вогонь охопив площу 4 тис. квадратних метрів

Низка масштабних пожеж у російських містах не припиняється. Цього разу вогнем було охоплено склад у Дзержинську Нижегородської області. З’явилися перші подробиці.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство РІА "Новости", опублікувавши відповідне відео з місця пригоди.

Так, пожежа на складі сталася сьогодні, 19 квітня. Вогонь вирує на площі 4 тис. квадратних метрів. Загалом до гасіння пожежі було залучено 32 особи та 8 одиниць техніки. Однак потім угруповання особового складу було збільшено до 80 осіб та 27 одиниць техніки.

Водночас у пресслужбі МНС росії зазначають, що для ліквідації займання вже готові пожежний потяг і вертоліт Мі-8.

"Гасіння пожежі ускладнюється високим пожежним навантаженням будівлі, всередині знаходяться ємності з легкозаймистою рідиною", — йдеться в повідомленні.

Про жертв і постраждалих інформація не надходила.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Підмосков'ї сталася масштабна пожежа на складі із запчастинами. Місцеві жителі стверджували, що там був полігон зі списаною військовою технікою.