В россии масштабный пожар: пылают тысячи квадратных метров (видео)

Огонь охватил площадь 4 тыс. квадратных метров

Череда масштабных пожаров в российских городах не прекращается. На сей раз огнем был охвачен склад в Дзержинске Нижегородской области. Появились первые подробности.

Информацию об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА "Новости", опубликовав соответствующее видео с места происшествия.

Так, пожар на складе произошел сегодня, 19 апреля. Огонь бушевал на площади 4 тыс. квадратных метров. В целом к тушению пожара были привлечены 32 человека и 8 единиц техники. Однако затем группировка личного состава была увеличена до 80 человек и 27 единиц техники.

В то же время в пресс-службе МЧС россии отмечают, что для ликвидации возгорания уже приведены в готовность пожарный поезд и вертолет Ми-8.

"Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, внутри находятся ёмкости с легковоспламеняющейся жидкостью", — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших информация не поступала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Подмосковье возник масштабный пожар на складе с запчастями. Местные жители утверждали, что там находится полигон со списанной военной техникой.